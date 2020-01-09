Минпросвещения одобрило идею Общественной палаты РФ включить в программу занятий по ОБЖ раздел по киберзащите.

В ведомстве сообщили, что занимаются разработкой курса, который позволит школьникам распознавать информационные риски и угрозы. Программа Основ безопасности жизнедеятельности будет изменена после утверждения новых образовательных стандартов, пишут «Известия».

Глава комиссии ОП по по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина рассказала, что в 2019 году было зафиксировано 638 случаев кибербуллинга, получивших широкий резонанс в обществе. Чаще всего для своих нападок буллеры использовали «Вконтакте» и YouTube, популярные среди пользователей младшего возраста.

Заслуженный профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина дополнила, что на данный момент Россия входит в десятку стран с наибольшей распространённостью кибербуллинга среди учащихся школ.

Также эксперты напомнили о других опасностях, с которыми дети могут столкнуться в Интернете — например, рисках стать жертвами мошенников или педофилов.

Как писал NEWS.ru ранее, Министерство внутренних дел и Генпрокуратура не считают необходимым вводить отдельно уголовную ответственность за травлю и преследование в Интернете (кибербуллинг и киберсталкинг). Об этом заявили представители ведомств в ходе круглого стола в Госдуме. Как заявил замначальника отдела МВД по раскрытию преступлений против личности и умышленных убийств Владислав Сердюков, в подобных случаях не только потерпевший должен заявлять об угрозах, но и подозреваемый — осуществлять какие-то серьёзные действия, например, схватиться за нож. Только после этого его можно привлечь к ответственности.

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