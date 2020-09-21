Российское представительство компании Kia объявило о запуске в России пилотного этапа программы подписки на автомобили KiaMobility, в рамках которой клиенты смогут арендовать машины на различный срок.

«Подписка на автомобили — один из самых современных сервисов, быстро набирающий популярность в различных регионах мира. Популярность данной услуги обусловлена меняющимися предпочтениям клиентов — все большее число людей стремится не связывать себя рутинными процедурами и затратами, связанными с владением личным автомобилем. В рамках программы подписки эти заботы берут на себя операторы сервиса. KiaMobility позволяет подписаться на любой удобный срок — от одного дня до года», — говорится в сообщении компании.

В Kia считают, что аренда машины по подписке может быть интересна клиентам, которые хотят провести длительный тест-драйв или нуждаются в автомобиле на период командировки или путешествия (например, для замены собственной машины на более комфортабельную). Также сервис подписки позволит заменить личную машину на время ремонта.

Как пояснили в Kia операторами программы станут дилерские центры, которые будут заключать с клиентами контракты и обслуживание клиентов. Пока что принимать участие в программе будут дилеры Kia из Альметьевска, Брянска, Красноярска, Москвы, Нижнекамска, Обнинска и Санкт-Петербурга. Оформить заявку на аренду можно будет онлайн.

В компании уточнили, что в рамках программы можно будет оформить подписку на пять моделей Kia: седаны Rio и K5, а также кроссоверы Sportage, Seltos и Sorento. В дальнейшем список участвующих в программе моделей будет расширяться.

Стоимость аренды, включающая сервис, ТО, страхование, круглосуточную техподдержку и сезонная смену шин начинается от 1900 рублей за аренду Kia Rio на сутки. Месяц аренды этой модели стоит 33 тыс. рублей или 27 тыс. при условии аренды на год. Дороже всего стоит аренда Kia Sorento: 3500 рублей в сутки, 60 тыс. рублей в месяц и 51 тыс. рублей в месяц при аренде на год.