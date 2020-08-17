Российское представительство южнокорейской компании Kia опубликовало первые изображения обновленного седана Rio для России. Эта модель, напомним, входит в число лидеров отечественного авторынка.

«Разработкой облика обновленного Rio занимался вице-президент по дизайну Kia Design China Олег Сон, известный своими прогрессивными проектами для европейский автобрендов. Работы шли в тесном сотрудничестве с региональной штаб-квартирой Kia Motors в России. Rio сохранил свои основные и полюбившиеся многим черты, но его дизайн стал динамичнее и четче. Плавные линии еще более эмоционально сочетаются с резкими гранями, детали проработаны смелее и агрессивнее. В целом автомобиль внешне стал более спортивным и «собранным», при этом каждый элемент в его облике максимально функционален», — говорится в сообщении.

Передний и задний бамперы стали рельефнее. За счет изменения их формы габаритная длина автомобиля увеличилась на 20 мм по сравнению с предшественником. Решетка радиатора получила обновленные очертания визуально объединена с блоком фар, которые также заметно изменились. На разные комплектации Rio будут устанавливаться колесные диски различного дизайна и с различной отделкой, размерности 15 или 16 дюймов. При этом, с учетом российских условий эксплуатации седан имеет дорожный просвет в 160 мм. Еще одной отличительной чертой обновленного Rio стали светодиодные задние фонари с особой «матричной» графикой.

Kia показала обновленный седан Rio для России pic.twitter.com/yr7SzraAwz — 12_white (@mikky_nn) August 17, 2020

Другие подробности об обновленном седане Kia Rio в компании пока не раскрывают. О сроках запуска производства этого автомобиля также не сообщается.

Как напоминает РБК, сейчас модель Kia Rio доступна с бензиновыми моторами рабочим объемом 1,4 и 1,6 литра, развивающими 100 и 123 лошадиные силы соответственно. Двигатели сочетаются с механической коробкой передач или с шестиступенчатым «автоматом». Цены на фиксированные комплектации Kia Rio варьируются от 805 тыс. рублей до 1,115 млн рублей.