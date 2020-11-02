Российское представительство компании Kia объявило о начале продаж в России обновленного внедорожника Kia Mohave. Об этом сообщается на сайте компании.

Новый Kia Mohave представлен в России в комплектациях Luxe, Prestige и Premium, стоимость которых начинается от 3,1 млн, 3,26 млн и 3,56 млн рублей соответственно. Автомобиль получил единственный 3,0-литровый дизельный двигатель V6 мощностью 249 лошадиных сил. Этот мотор работает совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой автоматически подключаемого полного привода, пишет РБК.

https://www.instagram.com/p/CGnN2t2h6os/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Вне зависимости от комплектации внедорожник оснащается полностью светодиодными фарами, светодиодными противотуманными фарами, задними габаритными огнями и стоп-сигналами. В дополнение к фронтальным и боковым передним подушкам безопасности с двухступенчатым раскрытием, боковым шторкам безопасности по всей длине салона Kia Mohave получил также коленную подушку безопасности водителя. Также автомобиль штатно оснащен фирменной системой стабилизации Kia VSM, ассистентом старта на подъеме НАС, ассистентом спуска с горы DBC, системой контроля давления в шинах TPMS, электрическим стояночным тормозом с функцией автоматического удержания.

Кроме того, все версии Mohave оснащены системой бесключевого доступа, электроприводами складывания боковых зеркал заднего вида, электроприводом двери багажника и электрорегулировками передних сидений. Также внедорожник получил передние и задние датчики парковки, датчики света и дождя, круиз-контроль и камеру заднего вида.

Оснащение комплектации Prestige дополнительно включает систему мониторинга слепых зон, систему предотвращения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом и самоблокирующийся дифференциал повышенного трения задней оси. Версия Premium оснащается виртуальной приборной панелью диагональю 12,3 дюйма, системой кругового обзора с четырьмя камерами, проекционным дисплеем и интеллектуальным круиз-контролем.