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КХЛ установила новый потолок зарплат в 900 миллионов рублей
21:26 02/03/2020
Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердило изменения в регламенте турнира, которые касаются потолка зарплат. Теперь он составляет 900 миллионов рублей. Ограничения к платежной ведомости клубов начнут действовать со следующего сезона.
При этом лига установила и «пол заработных плат» – не менее 270 миллионов рублей должно уходить на фиксированную часть зарплаты хоккеистов за сезон. Минимальная суммарная заработная плата игроков для допуска в лигу составит 315 миллионов рублей. Клубы, которые имеют задолженности по зарплате за предыдущие сезоны, не будут допускаться к участию в чемпионате.
Голосования совета директоров КХЛ состоялось 27 февраля. Изменения в регламенте были приняты подавляющим большинством голосов. В понедельник они официально утверждены.