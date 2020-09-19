Сегодняшний матч регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Локомотивом» перенесен. 17 сентября у одиннадцати хоккеистов и одного сотрудника ярославского коллектива проявились симптомы коронавирусной инфекции.

В целях безопасности команда вернулась в Ярославль, где прошла тестирование, первичные результаты которого не выявили заражения. У девяти игроков продолжается развитие симптоматики.

Ярославский клуб не сможет принять участие в игре в Минске, так как клубу не хватит времени для того, чтобы отобрать резервных игроков и подать документы для пересечения границы с Белоруссией. В воскресенье все игроки команды пройдут углубленное тестирование.

Отметим, что это уже второй отмененный матч «Локомотива» в регулярном чемпионате. Два дня назад ярославцы вернулись из столицы Игр-2012, так и не сыграв из-за инфекции с ХК «Сочи».

«Локомотив» (8) сейчас располагается на третьем месте в Западной конференции, располагаясь вслед за СКА (11) и ЦСКА (11), которые провели больше матчей.