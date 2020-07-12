Американская певица Кэти Перри в беседе с ведущими Hits radio рассказала, что думает о Канье Уэсте, который решил баллотироваться в президенты США, сообщает Billboard.

"Думаю, оглянувшись назад, многие согласятся: такая работа лучше всего подходит людям с опытом в этой области. Мы увидели и узнали, что, когда у нас нет профессионалов, это может привести, мягко сказать, к диким последствиям", — прокомментировала Перри.

Исполнительница подчеркнула, что «любит» рэпера Канье Уэста и считает его «потрясающим» в плане творчества.

"Думаю, он невероятный новатор как художник (супруг Ким Кардашьян еще и успешный дизайнер. — Прим.ред.) и отличный музыкант. Это то, что я люблю в нем больше всего", — заявила Перри.

На прошлой неделе американский хип-хоп исполнитель заявил в твиттере о том, что намерен принять участие в президентской гонке в США.

"Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение, выстраивая наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", — написал Канье Уэст.

Он не уточнил, в каком именно году планирует бороться за пост президента, но в конце поста оставил хештег #2020VISION . Его кандидатуру уже одобрил основатель компаний Tesla и SpaceX миллиардер Илон Маск, который ответил Уэсту в твиттере: «Я полностью тебя поддерживаю».

В эту пятницу рэпер опубликовал в твиттере видео, на котором показывает, что начал президентскую кампанию с регистрации в списках избирателей.