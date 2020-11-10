Режиссёр Тигран Кеосаян, супруг медиаменеджера Маргариты Симоньян, резко высказался в адрес армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Эмоциональная речь кинематографиста связана с подписанием главой правительства соглашения о мире на территории Нагорного Карабаха, в рамках которого Ереван пошёл на значительные уступки.

10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.

«Гори в аду, тварь!» Симоньян разнесла Пашиняна

Кеосаян заметил, что не прокомментировать происходящее в последние дни ему было очень трудно. Он вспомнил, что ранее уже писал о том, что «предателя Пашиняна» разорвут на части «радостные уроды», за что подвергся критике со стороны многих уроженцев Армении.

Неужели вам тогда это было непонятно?! Гори в аду, тварь! — написал режиссёр в своём Telegram-канале.

Как писал NEWS.ru, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян очень резко отреагировала на подписание заявления об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе, в рамках которого Ереван пошёл на значительные уступки. Премьер-министру Армении Николу Пашиняну она адресовала гневные проклятья. Такие же, как и её муж Тигран Кеосаян.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.