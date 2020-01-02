СПОРТ

Кенийский бегун неожиданно для соперника финишировал первым

05:42 02/01/2020

На соревнованиях по бегу легкоатлета, шедшего первым к финишу, внезапно обогнал соперник. От победителя его отделила всего секунда времени, сообщает пользователь ricohill8 в Twitter.

Бегун из Уганды Джейкоб Киплимо был уверен в своей победе, поэтому заранее распростер руки навстречу финишной ленте. Однако, его преждевременная радость резко сменилась на горечь от проигрыша, когда буквально в шаге от финишной черты его обогнал Кибивотт Канди из Кении.

Кенийский соперник буквально вынырнул из-за спины Киплимо за секунду до его финиша. Кениец не только дерзко вырвал у него победу, но и установил новый рекорд, пробежав 15 километров за 42 минуты 59 секунд.

В июле 2019 года эфиопский бегун Хагос Гебривет по ошибке начал праздновать победу в забеге на 5 км за круг до финиша и проиграл. За месяц до этого российский бегун Сергей Шубенков выиграл забег в Марокко, несмотря на падение на финише.



