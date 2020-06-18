Кения станет пятым непостоянным членом СБ ООН на 2021-2022 годы, следует из итогов голосования, которые озвучил председатель генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде.

В четверг проходил второй тур выборов в непостоянные члены Совета безопасности. Страны выбирали между Кенией и Джибути, которые не смогли набрать необходимого числа голосов в среду.

«Необходимое число голосов – 128. Кения получила 129 голосов, Джибути – 62. Набрав необходимые две трети голосов, Кения избрана членом Совета безопасности на двухлетний срок, начиная с 1 января 2021 года. Поздравляю Кению с избранием в члены Совета безопасности», — сказал Мухаммад-Банде.

В среду непостоянными членами СБ ООН на 2021-2022 годы были избраны Индия, Мексика, Норвегия и Ирландия.

Все эти государства уже были членами Совбеза. Индия занимала кресло в СБ семь раз, Мексика и Норвегия — по четыре, Ирландия – три, Кения – дважды, Джибути – лишь один раз.

Совбез ООН — постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран — пять постоянных членов и десять временных. Постоянные члены — Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. Германия, Бельгия, Доминиканская Республика, Индонезия и ЮАР избраны на 2019-2020 годы, а Вьетнам, Нигер, Тунис, Эстония, Сент-Винсент и Гренадины – на 2020-2021 годы.