Президент Кении Ухуру Кениата сообщил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа, а также проинформировал о решении властей приступить к поэтапному снятию ограничений, введенных в стране из-за COVID-19.

В ходе выступления, трансляция которого велась телеканалом Citizen TV, он подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в стране еще не стабилизировалась на 100%.

«Однако… мы достигли разумного предела готовности. В связи с этим я объявляю сегодня о начале поэтапного открытия страны», — сообщил он.

В частности, Кениата объявил о прекращении действия запрета на въезд и выезд из округов Найроби, Момбаса и Мандера с 4.00 вторника. Также начнется поэтапное открытие мест отправления религиозных культов, они будут работать в ограниченном режиме. Президент подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации с COVID-19 власти вернут в силу все ослабленные ограничения.

Бары продолжат работать исключительно навынос по меньшей мере в течение 30 дней. Также на месяц сохраняются ограничения на число посетителей свадебных и похоронных церемоний. Кроме того, Кениата продлил еще на 30 дней действие комендантского часа. Президент также отметил, что внутреннее авиасообщение возобновится с 15 июля, а международное — 1 августа.

По последним данным, число зараженных COVID-19 в Кении составляет 7886 человек. Скончались в общей сложности 160 пациентов с коронавирусом, излечились 2287 заболевших.