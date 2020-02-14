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Кемерово может принять чемпионат Европы по дзюдо 2024 года

13:21 14/02/2020

Чемпионат Европы по дзюдо 2024 года может пройти в Кемерове, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Европейского союза дзюдо Сергея Соловейчика.

По словам Соловейчика, организация обсуждает этот вопрос с Федерацией дзюдо России. «Желание налицо», – сказал он, пообещав озвучить окончательное решение позже.

В 2021 году первенство континента пройдет в Португалии, в 2022-м его примет Болгария, в 2023-м – в Польша, где также пройдут Европейские игры.



