Треть россиян кардинально сменили сферу деятельности за последние 10 лет, больше половины сделали это из-за маленькой зарплаты, сообщает в среду, 25 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.

Опрос проводился с 12 по 20 декабря среди 3631 российского соискателя.

33% респондентов указали, что они кардинально сменили профессию за последнее десятилетие, 24% ответили, что ушли в смежную сферу, а 28% задумываются об этом.

Среди основных причин смены рода деятельности россияне назвали желание больше зарабатывать (56%), а также разочарование в профессии и усталость от рутины (25%).

Опрошенные, которые задумываются о смене работы, пока не сделали этого из-за отсутствия необходимой квалификации (50%), желания сначала получить образование в новой сфере (26%), либо боязни перемен (17%).

При этом о намерении сменить профессию в течение ближайших 10 лет заявил 51% опрошенных.

16 декабря аналитики назвали профессии с вероятным ростом зарплат в 2020 году.