Каждый пятый россиянин отложил процесс покупки жилья из-за кризиса. Об этом говорится в исследовании проекта Недвижимость Mail.ru, поступившие распоряжение «Известий».

Согласно результатам опроса, на данный момент 51% респондентов не планируют покупать жилье, 22% приостановили процесс покупки, 10% передумали вовсе. Однако 17% все же хотят приобрести недвижимость в ближайшее время.

Большинство тех, кто задумывался о покупке, рассматривают новостройки (24%). Столько же — ищут квартиру на вторичном рынке. При этом каждый третий хочет взять недвижимость в ипотеку, а каждый пятый — за свой счет.

По мнению 84% опрошенных, сейчас неблагополучное время для покупки жилья, 11% уверены, что всё хорошо и можно совершать такие покупки.

Ранее в понедельник стало известно, что аналитики зафиксировали всплеск спроса на вторичное жилье.