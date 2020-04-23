Каждый четвертый россиянин поменял свои планы на летний отпуск и майские праздники из-за коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованные на сайте организации 23 апреля.

В условиях пандемии коронавируса туристическая отрасль по всему миру оказалась в сложном положении, пустует большинство курортов. Эксперты полагают, что вспышка COVID-19 изменит некоторые привычки путешественников — например, порядок пользования общественным транспортом.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometer на 23 апреля, в мире зафиксировано более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом, 185,5 тыс. летальных исходов и 730,5 тыс. выздоровевших пациентов.