Около 25 процентов российских работодателей, принявших участие в опросе сервиса HeadHunter, поддержали идею ввести штрафы для сотрудников за перекуры в рабочее время.

При этом 31 процент заявили, что относятся к этой инициативе «скорее отрицательно», 21 процент — «крайне отрицательно», еще 21 процент выразили нейтральное отношение, остальные затруднились с ответом.

Чаще всего неприятие перекуров выражали представители небольших компаний (32 процента фирм с численностью работников менее 50 человек выступили за штрафы, тогда как в компаниях с 500 и более сотрудников таких всего 12 процентов).

Вместе с тем в 69 процентах компаний не действуют никакие меры по борьбе с перекурами. В действительности штрафы есть только в одном проценте фирм. Каждая пятая компания контролирует затрачиваемое на перекуры время. Пять процентов работодателей стимулируют сотрудников, бросивших курить.

Еще три процента выбрали альтернативные методы — например, организацию специальных тренингов и оплата занятий фитнесом для бросивших курить.

82 процента респондентов выразили готовность помочь сотрудникам бросить курить — медицинскими средствами или психологически.

57 процентов работодателей утверждают, что не интересуются наличием вредной привычки у соискателя при собеседовании и приеме на работу. 41 процент, напротив, считают крайне важным найти некурящего сотрудника, пишут «Известия».

Между тем ученые обнаружили новую опасность электронных сигарет.

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