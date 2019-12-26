СПОРТ

Казанское «Динамо» одержало победу над одноименным волейбольным клубом из Москвы

23:26 26/12/2019

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Казанское «Динамо» одержало победу над одноименным клубом из Москвы, передает «МИР 24». Спортсмены встретились в финальном матче женского Кубка России по волейболу 26 декабря.

Полуфиналы, матч за третье место и финал турнира проходили в Казани. Решающая встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу волейболисток из Казани. В матче за третье место калининградский «Локомотив» одолел екатеринбургскую «Уралочку» – 3:1. В этот день казанское «Динамо» в пятый раз стало обладателем Кубка страны. В прошлом сезоне команда оказалась на четвертом месте турнирной таблицы.



