СПОРТ

Казань выбирает волонтеров на Первые Игры стран Содружества

21:24 14/02/2020

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Казань ждет волонтеров. В столице Татарстана начали прием заявок для работы на первых в истории Играх стран СНГ. Они пройдут в последнюю неделю лета, с 20 по 27 августа. В играх примут участие около двух тысяч спортсменов и столько же волонтеров, сообщает телеканал «МИР 24».

«Позиций будет очень много, 16 объектов по Казани. Это мы еще не говорим об узлах прибытия – вокзалах, аэропорте. Традиционно для таких крупных международных проектов будем вовлекать всех жителей и гостей», – рассказал замдиректора НКО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Александр Карпов.

Также сегодня организаторы выбрали будущих послов спортивных игр. Они представят Россию, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Армению и другие страны Содружества. На играх будут организованы турниры по дзюдо, самбо, пляжному волейболу, карате, легкой атлетике, баскетболу, а также национальным видам спорта. После проведения в России игры станут традиционными. Они будут проходить раз в два года в каждой из стран СНГ.



