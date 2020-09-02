Уральские казаки решили обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой запретить проведение в Екатеринбурге «неделю гордости ЛГБТ», передает Ura.ru.

Решение было принято на казачьем сходе, казаков поддержали представители национальных диаспор и религиозных конфессий.

По словам заместителя атамана станицы «Горный Щит» Олега Богуневича, казаки ставят целью предотвратить распространение ЛГБТ-движения в России. Богуневич пообещал, что казаки будут действовать строго в рамках закона, но не оставят фестиваль ЛГБТ без ответа.

ЛГДТ-фестиваль в Екатеринбурге должен пройти 7-13 сентября.

Ранее «Рамблер» писал, что издание Inside Story обвинило «небольшую, но активную» группу русских казаков в Австралии в причастности к катастрофе «Боинга» MH-17 в небе над Донбассом в 2014 году. Издание утверждает, что казачью общину в Австралии финансирует предприниматель Константин Малофеев, которого Кремль якобы использовал для материального обеспечения «активных мер — в том числе военных операций — на Украине, обеспечивая России отрицание ответственности в случае неудачи операции».