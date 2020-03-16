СПОРТ

Казахстанский «Барыс» снялся с розыгрыша Кубка Гагарина из-за коронавируса

11:54 16/03/2020

Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» из-за коронавируса не будет участвовать в розыгрыше Кубка Гагарина в текущем сезоне, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте клуба.

В заявлении команды подчеркивается, что в связи с введением чрезвычайного положения и запрета спортивных мероприятий в Казахстане «Барыс» не сможет провести серию матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Таким образом, хоккейный клуб «Барыс» вынужден отказаться от участия в розыгрыше Кубка Гагарина сезона 2019/2020», – говорится в сообщении.

Отметим, что в первом раунде плей-офф КХЛ казахстанский клуб оказался сильнее магнитогорского «Металлурга». Во втором раунде «Барыс» должен был сыграть с новосибирской «Сибирью». Первый поединок серии был запланирован на 17 марта в Нур-Султане.

Напомним, что на минувшей неделе о решении сняться с турнира объявил «Йокерит» из Финляндии. Клуб должен был 17 марта сыграть со СКА во втором раунде плей-офф КХЛ.



