Казахстанский футбольный клуб «Кайсар», где недавно было выявлено 25 положительных тестов на COVID-19, сделал официальное заявление о готовности к рестарту местной Премьер-лиги.

Повторное тестирование игроков основного состава не выявило случаев заражения, сообщается на сайте кызылординской команды.

«В связи с возобновлением чемпионата футбольный клуб «Кайсар» неделю назад сдал тест на пандемию COVID-19, в результате тестирование выявлены положительные результаты на пандемию COVID-19. В связи с вышесказанным весь состав основной команды «Кайсар» сдали повторное тестирование, результаты которых были отрицательными на все 100 процентов. Здоровье футболистов в нормальном состоянии. Волки не прекращают подготовку к предстоящему туру чемпионата», — говорится в сообщении.

Чемпионат Казахстана по футболу должен возобновиться 1 июля. Ранее главный тренер «Кайсара» Стойчо Младенов заявил, что в клубе выявлены случаи заражения коронавирусом у 25 футболистов.

Как отмечает портал Sports.kz в материале под заголовком «Смешной казахстанский футбол», только накануне утром главный Младенов рассказал о десяти зараженных футболистах основного состава и отмененной тренировке.

Клуб «Каспий», где также было выявлено около десятка положительных тестов на коронавирус, вылетает из Актау в Костанай на матч третьего тура Премьер-лиги против «Тобола». Команда отправится на гостевую игру без ряда футболистов, которые находятся на самоизоляции.