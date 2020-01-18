СПОРТ

Казахстанская теннисистка Рыбакина выиграла турнир в Астралии

09:53 18/01/2020

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина выиграла турнир в австралийском Хобарте, передает «МИР 24».

Рыбакина, посеянная на турнире под третьим номером, в финале обыграла китаянку Чжан Шуай (4-й номер посева) со счетом 7:6 (9:7), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.

Призовой фонд турнира составил более 250 тысяч долларов.

Рыбакиной 20 лет, она занимает 30-е место в рейтинге WTA. Победа в Хобарте стала для нее второй в карьере на турнирах WTA в одиночным разряде.

Ранее вторая ракетка мира Новак Джокович обыграл лидера сборной России Даниила Медведева на командном турнире ATP Cup и вывел Сербию в финал соревнований.



