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Казахстанская теннисистка Рыбакина выиграла турнир в Астралии
09:53 18/01/2020
Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина выиграла турнир в австралийском Хобарте, передает «МИР 24».
Рыбакина, посеянная на турнире под третьим номером, в финале обыграла китаянку Чжан Шуай (4-й номер посева) со счетом 7:6 (9:7), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.
Призовой фонд турнира составил более 250 тысяч долларов.
Рыбакиной 20 лет, она занимает 30-е место в рейтинге WTA. Победа в Хобарте стала для нее второй в карьере на турнирах WTA в одиночным разряде.
Ранее вторая ракетка мира Новак Джокович обыграл лидера сборной России Даниила Медведева на командном турнире ATP Cup и вывел Сербию в финал соревнований.