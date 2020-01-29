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Казахстан отказался принять перенесенные из КНР матчи Кубка Федерации

13:38 29/01/2020

Казахстан отклонил предложение Международной федерации тенниса о переносе отборочных матчей Кубка Федерации из китайского города Дунгуан в Нур-Султан, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

«Отклонено предложение Международной Федерации тенниса о переносе отборочных матчей Кубка Федерации из города Дунгуан (КНР) в город Нур-Султан в период с 4 по 8 февраля 2020 года», – говорится в сообщении.

Также межведомственная комиссия при правительстве Казахстана приняла решение отменить проведение отборочного чемпионата Азии по водному поло в период с 12 по 16 февраля 2020 года.

Такие меры были приняты для того, чтобы не допустить распространение коронавируса на территории страны.

Согласно последним данным, в Китае от нового типа пневмонии уже умерло 132 человека. Количество заразившихся за сутки увеличилось вдвое и составляет сейчас почти шесть тысяч человек.



