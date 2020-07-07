Казахстан направил на борьбу с коронавирусом более 282 миллионов долларов, сообщил во вторник министр здравоохранения республики Алексей Цой.

«В целях предупреждения возникновения и распространения коронавирусной инфекции министерству здравоохранения было выделено средств на общую сумму 114,826 миллиарда тенге (более 282 миллионов долларов), из них 40,058 миллиарда тенге (более 98,4 миллиона долларов) из резерва правительства», — сообщила Цой на брифинге.

Он отметил, что средства из резерва правительства были направлены на закупку средств индивидуальной защиты, лекарственных средств и медицинских изделий, лабораторного оборудования, тест-систем, ИВЛ для скорой медицинской помощи, а также эвакуацию граждан Казахстана. Из средств республиканского бюджета было выделено 74 миллиарда тенге (порядка 181,8 миллиона долларов) на медицинские услуги, стимулирование работников, создание трех быстровозводимых комплексов для размещения инфекционных больных в Нур-Султане, Шымкенте и Алма-Ате.

В Казахстане за минувшие сутки выявлено 1109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 49 683. На 6 июля в стране зафиксировано 264 случая смерти от коронавируса. Число выздоровевших пациентов превышает 16 тысяч человек.