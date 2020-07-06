Казахстан планирует разрешить иностранным врачам работать в стране без сертификации для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

Вопрос привлечения иностранных медицинских работников министр здравоохранения Алексей Цой в понедельник обсудил в ходе онлайн-совещания с руководством управления здравоохранения Атырауской области республики. По данным пресс-службы минздрава, в регионе не хватает 278 медработников.

«Минздрав сообщил, что на ближайшем заседании МВК (межведомственной комиссии по борьбе с коронавирусом — ред.) будет озвучен вопрос привлечения врачей из других стран и разрешения работать им без сертификации во время эпидемии», — говорится в сообщении министерства.

Ранее минздрав Подмосковья сообщил Mpravda.com, что на помощь специалистам из Казахстана в борьбе с распространением коронавирусной инфекции отправились 26 ведущих врачей региона. В свою очередь, пресс-служба департамента здравоохранения Москвы сообщила, что в Казахстан отправилась бригада из 22 столичных медиков.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались. В Казахстане подтверждены более 48 тысяч случаев коронавируса, более 15,9 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрированы 232 летальных случая.