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Казахстан может принять перенесенные из КНР матчи Кубка Федерации по теннису

08:16 28/01/2020

Власти Казахстана рассматривает вопрос о возможном проведении в Нур-Султане отборочных матчей международного теннисного турнира Fed Cup, которые были перенесены из китайского города Дунгуан в связи со вспышкой коронавируса, говорится в сообщении пресс-службу Федерации тенниса Казахстана (ФТК).

Накануне в ФТК поступил официальный запрос от Международной федерации тенниса о возможности проведения запланированных игр Кубка Федерации в группе Азия/Океания в казахстанской столице.

«Федерация обратилась к правительству Казахстана с просьбой рассмотреть данный запрос и подтвердила техническую готовность принять игры в период с 4 по 8 февраля 2020 года с участием команд из Индии, Южной Кореи, Китая, Тайваня, Индонезии и Узбекистана», – сказано в сообщении.

В результате на данный момент решение о переносе отборочных матчей FedCup в Нур-Султане находится на рассмотрении, подчеркнули чиновники из ФТК.

Напомним, вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV), была зафиксирована в китайском Ухане в конце минувшего года. Помимо материкового Китая, случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, а также в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Австралии, Малайзии, Камбодже и Франции.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в КНР составило 4515. Скончались 106 человек.



