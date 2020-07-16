Галия Ибрагимова, Софья Мельничук. На границе Армении и Азербайджана продолжаются вооруженные столкновения. Пока стороны обвиняют друг друга в эскалации насилия, Россия, США и ООН призывают прекратить бои. Что происходит и в чем причина конфликта, разбиралось Mpravda.com.

Линия соприкосновения

Нагорный Карабах — по-прежнему самая горячая точка на Южном Кавказе. Переговоры в формате специально созданной в девяностые годы Минской группы ОБСЕ покончили с масштабными боевыми действиями. Но перестрелки на линии соприкосновения случаются. Баку считает Нагорный Карабах частью Азербайджана. Ереван помогает самопровозглашенной республике, где большинство населения — этнические армяне, и настаивает на независимом от Баку статусе Арцах (армянское наименование территории).

Ожесточенное столкновение произошло в 2016 году. Четыре дня не прекращался артобстрел. Впервые за тридцать лет противники применяли танки и боевую авиацию.

Минская группа ОБСЕ при активном участии России, Франции и США усадили конфликтующие стороны за стол переговоров. Огонь прекратился, но напряженность сохранилась. В период пандемии на линии соприкосновения ввели повышенные меры безопасности. Ждали провокаций.

И дождались. Днем 12 июля между азербайджанскими и армянскими военными вспыхнул самый крупный за последние четыре года вооруженный конфликт — но не в Нагорном Карабахе, а непосредственно на границе двух стран. Речь идет об участке между Товузским районом Азербайджана и Тавушской областью Армении.

По мнению Еревана, инцидент спровоцировали азербайджанцы: подъехали к армянской территории на автомобиле УАЗ и начали стрелять. В Баку заявили, что как раз армянская сторона «грубо нарушила режим прекращения огня».

На следующий день власти Азербайджана заявили об обстреле Вооруженными силами Армении приграничных сел Агдам и Алибейли Товузского района. Ереван обвинил Баку в артиллерийском ударе по городу Берд. Бои шли три дня, погибли не только военные, но и мирные граждане.

Сообщали, что люди покидают дома. Но жители армянского села Паравакар и азербайджанского Агдама это опровергли: гражданские объекты не попали под огонь, серьезной угрозы населению нет.

Обострение на границе прокомментировали лидеры двух стран. Ильхам Алиев указал Еревану на попытки захватить азербайджанскую землю. Никол Пашинян, в свою очередь, пообещал «не оставить без ответа провокации Баку».

Около тысячи человек вышли на центральные улицы Баку. Размахивали национальными флагами, скандировали: «Карабах наш!», «Слава армии», «Солдаты, вперед».

Шествие сопровождали сотрудники правоохранительных органов. Когда демонстранты попытались проникнуть в здание парламента, полиция применила водометы. Сейчас в столице Азербайджана спокойно.

Приграничные столкновения осудили в ООН. Генсек Антониу Гутерреш призвал к «незамедлительному прекращению боев».

Сергей Лавров переговорил по телефону с коллегами в Баку и Ереване, подчеркнул необходимость мирного решения проблемы.

«Россия продолжит выполнять посредническую миссию в контактах с Баку и Ереваном как в своем национальном качестве, так и в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Откликнулись и в Госдепартаменте: «Соединенные Штаты как сопредседатель Минской группы привержены оказанию сторонам помощи в урегулировании конфликта. Считаем необходимым добиться возвращения в регион наблюдателей».

Научный сотрудник Центра региональных исследований Академии госуправления Армении Джонни Меликян высказал мнение, что приграничные проблемы между государствами Южного Кавказа неизбежны.

«После распада СССР Армения, Азербайджан и Грузия остались в административных границах советских республик. До сих пор открыты вопросы окончательной фиксации госграницы. Это провоцирует споры. Страны укрепляют рубежи и создают опорные пункты, исходя из собственных соображений и имеющихся карт», — объясняет он.

В зоне недавнего конфликта как раз и располагался армянский опорный пункт. Но в Баку могли не знать о его существовании, не исключает политолог: «Азербайджанские военные обнаружили его в Тавушской области и попытались завладеть этой стратегически важной высотой».

Меликян убежден, что армян не застали врасплох. Неожиданным было скорее то, что столкновения произошли на границе двух стран.

«В Ереване несколько месяцев следили, как официальный Баку разворачивает милитаристскую риторику. Общественное мнение готовили к тому, что скоро наступит час икс и Баку силой вернет Нагорный Карабах. Недалеко от линии соприкосновения проводили учения. Теперь же Азербайджан выставляет себя пострадавшим, а Армению — агрессором», — рассуждает Меликян.

Если напряженность на границе не ослабеет, обострится и ситуация в зоне Нагорного Карабаха.

«Чтобы предотвратить негативный сценарий, сопредседателям Минской группы ОБСЕ, и прежде всего — России, следует вмешаться и решить дело миром. Иначе неминуемы новые инциденты», — уверен эксперт.

Политолог, специалист по Южному Кавказу Нурлан Гасымов считает пограничные столкновения наиболее противоречивым событием после окончания карабахской войны.

«Ни Армения, ни Азербайджан не разъяснили, какие задачи выполняли военные. В Баку сообщили, что армянская сторона пыталась захватить важные высоты на азербайджанском участке, но план сорвался. Ереван заявляет, что одна из таких высот над селом Агдам в Товузском районе все же взята», — говорит эксперт.

В Азербайджане самая распространенная версия — армяне целенаправленно совершили провокацию вне зоны карабахского конфликта. По мнению политолога, умысел в том, чтобы в противоречия двух стран активнее вмешались Россия и ОДКБ.

«Но Москва не раз демонстрировала взвешенную позицию. Сейчас в Ереване и Баку разрываются телефоны. Российские власти призывают прекратить конфронтацию», — добавляет Гасымов.

Еще одна версия, популярная в Баку: на фоне трудностей диалога Москвы с Пашиняном армянские власти хотят переориентироваться на Запад.

«В Азербайджане полагают: премьер-министр Армении показывает гражданам, что в сложный для страны период Москва не оказывает союзническую помощь. Поэтому в обществе могут усилиться антироссийские настроения и симпатии к Европе с США», — объясняет Гасымов.

Главную проблему и причину слухов он видит в том, что власти не дают полную информацию. Это ведет к новым спекуляциям, которые запутывают дело.