СПОРТ

Кавани забил 200-й гол за ПСЖ

02:58 24/02/2020

Уругвайский нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани забил юбилейный, двухсотый гол за свою команду. Это случилось 23 февраля, в матче 26 тура французского чемпионата, в котором парижский клуб принимал «Бордо». Встреча закончилась победой парижан со счётом 4:3.

Кавани перешёл в «ПСЖ» летом 2013 года из «Наполи» за 64 миллиона евро. В нынешнем сезоне 33-летний футболист принял участие в 13 матчах чемпионата Франции, из них шесть – в основном составе, в которых забил четыре мяча. Всего Кавани забил 200 голов в 298 матчах и является лучшим бомбардиром в истории парижского клуба.

«ПСЖ» является единоличным лидером чемпионата Франции и имеет в активе 65 очков. У ближайшего преследователя – «Марселя» – 52 очка.



