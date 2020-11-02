Екатерина Скалон поведала о том, что давно потеряла связь с родными.

СКАЛОН: «ОТЕЦ НАЗВАЛ МЕНЯ ПОЗОРОМ СЕМЬИ»

Катю Скалон не поздравил с днём рождения родной отец. Девушка призналась, что давно потеряла связь с родителем. Отец стыдится своей дочери.

«У меня семья принципиальная очень. Бабушка и дедушка — интеллигенты, для них предательство то, что я пришла на проект. Отец ещё в прошлый раз, когда я приходила, сказал, что я позор семьи и больше ему не дочь. Когда было избиение, они со мной даже не вышли на связь. Но я ни на кого не злюсь, значит, так было нужно, для чего-то же мне это было дано», — призналась Катя.

Как считаешь, это веский повод отказаться от дочери?