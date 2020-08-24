Екатерина Скалон решилась на лобном месте рассказать подробности жуткого избиения бывшим возлюбленным Владом Ивановым, произошедшего с ней в минувшие выходные. Как оказалось, молодой человек не просто стукнул девушку, он жестоко избивал её на протяжении восьми часов.



Катя рассказала, что при входе в клуб Захар Саленко, который тоже был в этом заведении, предупредил девушку о нахождении там Влада. Но буквально через минуту Екатерина уже увидела бывшего молодого человека, который начал клясться ей в любви, а потом пригрозил избить Максима или её. По словам Моргенштерна, в это время Катю он уже потерял из вида, звонил ей на сотовый, но она не брала трубку.



Иванов сначала оттаскал бедную девушку за волосы, на что охранники клуба практически не отреагировали, предложив разбираться самим. После этого он привёз её на квартиру, где был ещё один бывший участник Денис Новиков. Он хотел защитить Катю, но боялся Влада. Иванов продолжил избывать бывшую возлюбленную, используя при этом не только руки, но и ноги. На лобном Катя сказала, что так и не написала заявление в полицию, потому что боится мести мужчины. Влад Кадони пообещал девушке, что за неё заступится проект и разрешит эту ситуацию.