Участница Екатерина Скалон не находит себе места после того, как Павел Бабич решил расстаться с ней. Девушка считает, что уже пройдена точка невозврата, поэтому они с молодым человеком уже не смогут быть вместе. Катя поспешила поделиться своей болью и переживаниями с подписчиками.



В своих микроблогах бывшие влюбленные удалили практически все совместные фото и видео. Катя рассказала, что отвратительно себя чувствует, к тому же парень утверждает, что именно Скалон виновата в их расставании. Также Катя спросила у подписчиков, верят ли они в лучшее или обычно полагаются на какой-то предмет, особое украшение или пиджак. По словам девушки, она сейчас так разбита, что готова верить во что угодно.



Стоит напомнить, что несколько дней назад Катя под воздействием алкоголя заигрывала с Евгением Ромашовым, старалась дотронуться до его лица, шептала что-то на ухо. Потом Скалон пыталась оправдаться за свое поведение, рассказывала, что в её поступках не было и намека на флирт. В то же время она признает, что вела себя неправильно.