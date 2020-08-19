Екатерина Скалон разместила в социальных сетях видео, где показала, какие травмы ей нанёс бывший возлюбленный Влад Иванов. Такими кадрами девушка повергла в шок всех поклонников и подписчиков.



Стоит напомнить, что расставшись с Владом, Екатерина решила снова вернуться на проект «Дом-2». Молодой человек никак не высказывался по этому поводу, но очевидно, что вся ситуация его очень задевала. На днях в интернете появилась информация, что Катя Скалон находится в больнице после избиения своим бывшим возлюбленным. Блондинка вышла на связь с подписчиками и практически в открытую заявила, что в её многочисленных синяках и гематомах виноват именно Влад.



Накануне у Иванова в микроблоге появилась информация, где он запечатлен рядом с церковью. Катя написала с сарказмом, что можно сходить в церковь помолиться, и тогда грехи не будут считаться. На странице Иванова появилось много негативных комментариев от людей, которые пытались защитить бедную девушку. В итоге Влад просто закрыл свой аккаунт от посторонних. Катя намекнула, что скоро у молодого человека вообще не будет возможности общаться с публикой, так как неизвестно, есть ли интернет в тюрьме.