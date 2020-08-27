Несмотря на свои положительные качества, Екатерину Скалон многие считают проблемной и сложной девушкой. Хоть она и красивая, общительная, рассудительная, добрая, милая, стройная и яркая блондинка, мало кто из ребят хочет строить с ней отношения. Поступки Кати, некоторые черты характера и любовь к алкогольным напиткам многих отталкивают от неё.



Сейчас Скалон очень хочет видеть рядом с собой не просто симпатичного парня, но и защитника, который убережёт её и от разборок с бывшим молодым человеком, и от проблем в будущем. В эфире 26 августа 2020 года ведущая Ольга Орлова посоветовала Катерине обратиться за помощью к Вселенной и космосу. В ответ на это Скалон залезла на ракету и стала громко призывать в свою жизнь любовь. На такое неадекватное поведение космос вряд ли пошлёт Кате кого-то нормального.



В то же время в периметре «лучшая» подружка Скалон Анита Кобелева распускает слухи, что Катя с легкостью может разрушить семью Александра Задойнова, ведь однажды под действием алкоголя она заикнулась, что он ей очень симпатичен.