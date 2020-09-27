Екатерина Скалон рассказала о том, что до сих пор выплачивает кредиты, которые брала на покупку подарков для бывшего парня.

СКАЛОН ВЫПЛАЧИВАЕТ КРЕДИТЫ ЗА ПОДАРКИ БЫВШИМ

Катя Скалон любит баловать своих возлюбленных дорогими подарками. За некоторые из них девушка до сих пор выплачивает кредиты.

«Мне всегда хочется делать хорошие подарки, но я не рассчитываю возможности. Несколько раз я действительно брала кредиты. Не скажу, что это плохо, просто всегда хочется прыгнуть выше головы и сделать всё по максимуму», – призналась Скалон.

Самый дорогой подарок Кати для мужчины – игровая приставка за 80 000 рублей.

«Меня никогда не задаривали, не баловали. Где-то я подарю, где-то мне», – вспоминает Катя.

Как считаешь, должна девушка дарить дорогие подарки возлюбленному или нет?