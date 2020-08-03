Совсем недавно Клава Безверхова покинула телепроект и рассталась с Максимом Моргенштерном, а её пустующее место рядом с новоиспечённым холостяком уже задумала занять Катерина Скалон. Катя рассказала своим подписчикам, что между ней и Максимом уже наметилась взаимная симпатия. С Бабичем отношения у девушки построить не получилось, поэтому она решила не терять время и присмотреться к другому симпатичному участнику.



Изначально Максим делал акцент на то, что ему интересно постоянное движение вокруг себя и веселье. Судя по всему, Клавдия устала развлекать парня и захотела более серьёзных отношений, без всякой делёжки его с другими красавицами. Но многие зрители уверены, что и у Кати не хватит запала для нескончаемого веселья Максима, поэтому вряд ли роман между ними будет длиться долго.



Нельзя не отметить, что Катя – довольно интересная и привлекательная, умная девушка, которая достойно показала себя на проекте. Крайне редко можно увидеть её в драке или в истерике. Единственный минус Скалон – увлеченность виноградным соком, но Максим в этом не видит ничего страшного, ведь он сам является ярым фанатом ночных клубов и вечеринок. Мало кто верит в будущее этой пары ещё и по той причине, что Моргенштерн вовсю обсуждает предстоящий контракт, отъезд и уход с телепроекта.