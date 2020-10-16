Экс-участница телепроекта Екатерина Колисниченко показала своим подписчикам новый съемный дом, куда они на днях переехали с супругом и сыном Савелием. Девушка давно признавалась, что обычная квартира стала для их семьи слишком тесной, а Кате очень захотелось простора, поэтому они с мужем остановили свой взор на доме в триста квадратных метров.



Раньше супруги снимали квартиру в Химках, теперь же они переехали в роскошный особняк в Подмосковье, который по площади в четыре раза больше предыдущего жилища. В своём микроблоге девушка разместила видео, мини-экскурсию по дворику постройки. Подписчикам понравилась территория, она довольно большая, хоть чуть заросшая. Катя рассказала, что они сейчас занимаются распаковкой вещей, как раз им привезли мебель, но в скором времени они смогут прибраться. Также Колисниченко показала двор ещё и в вечернее время, отметив романтическую атмосферу в нем из-за красивой подсветки.



Внутреннее убранство экс-участница проекта размещать на страничке не стала. Очевидно, что оно пока не готово, поэтому девушка хочет провести экскурсию по нему чуть позже.