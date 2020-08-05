Бывшая участница «Дома-2» Катя Колесниченко поделилась с подписчиками радостной новостью – совсем скоро она вместе с семьёй переезжает в новый трёхэтажный особняк. Екатерина рассказала, почему они решили покинуть съёмную квартиру и променять её на съёмный трёхэтажный дом.



До сегодняшнего момента супруги снимали квартиру на 16-м этаже в многоквартирной новостройке. Постепенно 80 квадратных метров им стало не хватать, и они приняли решение снять просторный загородный дом, площадь которого составляет 300 квадратных метров. Екатерине захотелось простора и свободы.



Многие спрашивают, для чего нужно было снимать дом, если можно немного накопить и купить своё жильё. На это девушка отвечает просто. Она хочет проживать свою жизнь с роскошью и удовольствием уже сейчас, не ущемляя себя. Они с мужем стараются копить на собственные апартаменты, но сбережений паре пока недостаточно. А съёмное жилье им сразу пришлось по душе. Супруги отметили, что в их новом доме никто не жил до этого, сейчас здесь мало мебели. Так как муж Екатерины владеет собственным мебельным производством, то обустраивать временное жилище супруги будут сами, не прибегая к помощи дизайнеров, работающих на заказ.