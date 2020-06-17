Екатерина Богданова, сожительница одиозного участника телестройки Николая Должанского, неоднократно признавалась в том, что мечтает стать известной. Видимо, девушке неважно, какой ценой обрести популярность.



Так, недавно она созналась в том, что мечтает выиграть в конкурсе «Свадьба на миллион». Правда, девушка понимает, что из-за фриковости своего сожителя удача ей может не улыбнуться. Катя назвала Колю причиной всех ее неудач на проекте. Богданова обвинила Должанского в том, что он не смог ей устроить достойный День рождения, а также своими странными заявлениями провоцирует насмешки в ее адрес.



Зрители же считают, что паре Кати и Коли выиграть главный летний конкурс проекта не суждено. Фанаты проекта считают, что руководство телестройки намеренно привело на поляну пару фриков, которые будут веселить публику.