Екатерина Богданова решила покинуть проект незадолго до свадьбы с Николаем Должанским. Девушка призналась, что ей немного нужно выдохнуть, а отношения с Колей поставить на паузу. Возможно, что эта пауза продлится всего несколько дней, а возможно, что и не закончится никогда.



Недавно Должанский вызвал любимую на откровенный разговор и предложил ей заключить брачный договор. На это Катя отреагировала очень агрессивно, заявив, что свадьбы не будет совсем. Девушка собрала вещи и ушла с проекта. Чуть позже в своём микроблоге Богданова рассказала, что такое категоричное решение было принято ей по нескольким причинам. Она устала от проектной рутины, прокрастинации и отсутствия вдохновения. Вокруг их пары была нездоровая эмоциональная обстановка, а Катя не может сдерживать свои эмоции, как робот.



Богданова рассказала, что по-прежнему продолжает любить Николая, но его женой она стать не готова. Свадьба была назначена на 26 сентября, сейчас же Катя хочет взять небольшой перерыв в отношениях и ещё раз обо всём подумать. Ещё девушку расстраивает, что её родители категорически против свадьбы с Колей.