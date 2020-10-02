Гражданам РФ с подтвержденным диагнозом «депрессия» следует давать дополнительные оплачиваемые выходные, считает депутат Государственной думы РФ Алексей Кобилев. Соответствующее предложение парламентарий направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру труда Антону Котякову, сообщает News.ru.

Кобилев подчеркнул, что гражданам с психическим расстройством необходимо больше времени для эмоциональной реабилитации. При этом в острые периоды у них падает работоспособность, что чревато экономическими потерями для компаний, в которых они работают.

«Прошу вас проанализировать возможность выделения дополнительных оплачиваемых выходных дней для граждан, имеющих больничный лист с подтвержденным диагнозом «депрессивное расстройство», — говорится в запросе парламентария в профильные министерства.

Кобилев добавил, что по его подсчетам ущерб российской экономике от психических расстройств эквивалентен 1% ВВП. Поэтому, по его словам, необходимо принимать меры.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в Госдуме рассмотрят возможность сделать 31 декабря выходным днём. Авторы инициативы депутаты ЛДПР уверены, что при законодательном закреплении даты «не будет соблазна — переносить или не переносить» выходные дни.