Катар дополнительно выделит 100 миллионов долларов на помощь сирийцам, сообщил во вторник заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани во время 4-й Брюссельской конференции по Сирии. Его слова приводит МИД Катара в микроблоге в социальной сети Twitter.

Конференция по Сирии проводится совместно ЕС и ООН в виртуальном формате.