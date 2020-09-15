В десятках магазинов сетей «Перекресток» и «Пятерочка» в Москве была запущена система бесконтактных покупок. Об этом сообщает пресс-служба компании X5 Retail Group.

X5 Retail Group, как сообщал «Рамблер», управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Некоторое время назад она разработала собственную систему бесконтактных покупок с помощью мобильных устройств «Экспресс-скан». Сегодня компания объявила о ее пилотном запуске в 30 «Перекрестках» и 60 «Пятерочках» в Москве.

Подключиться к системе можно, скачав приложение «Экспресс-скан» и зарегистрировавшись с помощью X5 ID. После этого на карте приложения можно найти магазин, подключенный к сервису, прийти туда, с помощью видеокамеры мобильного телефона отсканировать штрихкод любого товара, за исключением алкоголя и табачных изделий, и в один клик в интерфейсе приложения или с помощью кассы самообслуживания оплатить покупку на выходе.

Пилотный проект продлится до конца сентября. Решение о доработках и масштабировании сервиса будет принято после сбора обратной связи от покупателей.