«Каширский маньяк», обвиняемый в 10 убийствах и изнасилованиях пожилых женщин, покончил жизнь самоубийством.

Как стало известно «», труп Андрея Ежова был обнаружен в понедельник на рассвете в камере СИЗО №11 в Ногинске. Туда он был помещен после ареста в середине июня.

Ежов – сантехник по профессии. В течение нескольких лет он заглядывал в окна частных жилых домов, убеждался, что пожилая хозяйка одна, заходил внутрь, насиловал и убивал пенсионерок. Среди пострадавших две несовершеннолетние. Свои поступки Ежов объяснял проблемами в семейной жизни – его не удовлетворял секс с женой.

Как сообщила «» старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий, «в настоящее время следователями устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего, опрашиваются сотрудники изолятора. В ходе проверки будет дана оценка действиям либо бездействию сотрудников СИЗО».