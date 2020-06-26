Стали известны новые подробности жизни подмосковного сантехника-маньяка. 53-летний Андрей Ежов сознался еще в двух преступлениях — осенью 2019 года он убил и изнасиловал двух пенсионерок. Сам он пытается объяснить содеянное «отсутствием интимных отношений с женой».

Cерийного маньяка, орудовавшего на протяжении 10 лет в Ступинском и Каширском районах, поймали 8 июня. Тогда он убил 88-летнюю старушку из Ступина и надругался над ней.

На первых же допросах подозреваемый стал «раскалываться», и после откровений число преступлений возросло до семи. Он действовал по однотипной схеме — вечерами шел домой с электрички и присматривал обитателей частных домов или первых этажей многоэтажек. Запоминал адрес, а потом вламывался через окно, которое выдавливал или открывал через форточку.

Он насиловал без разбора — как дам преклонного возраста, так и подростков (двое несовершеннолетних выжили). Одна юная барышня чудом пришла в себя после нападения, а вторая, физически развитая, сумела дать отпор — по этому делу сантехнику, возможно, вменят покушение на убийство и изнасилование.

А на днях маньяк сообщил, что в сентябре и октябре 2019 года расправился с двумя пенсионерками 1940 и 1950 г.р. Они жили в частных домах на одной улице. Эти преступления числились как нераскрытые. И причастность к ним извращенца после проверки подтвердилась. Таким образом, число эпизодов достигло девяти.

Семья Ежовых долгие годы была на хорошем счету. Сантехник женат, двое взрослых детей. Однако выяснилось, что он жаловался на "некачественный секс" с женой. Ежов утверждает, что, когда супруга не отказывала в сексе, он "никого не насиловал".

Мужчине назначена комплексная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза.

Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий, следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области продолжают проверять подозреваемого на причастность к совершению иных аналогичных преступлений.