Палестина исчезла с карт американской интернет-компании Google, заметили корреспонденты Mpravda.com.

При поисковом запросе «Палестина» отображаются соседние государства.

При этом на «Яндекс.Картах» Палестина присутствует.

Mpravda.com направило запрос компании.

Скриншот сервиса Google Maps

Государство Палестина — частично признанное государство на Ближнем Востоке, чью независимость поддержали 137 стран (в их числе нет США, Великобритании и Франции). Почти все рубежи контролирует Израиль, кроме границы Газы с Египтом. ООН рассматривает палестинские территории как оккупированные Израилем.

В этом году американский лидер Дональд Трамп предложил так называемую «сделку века» — план по урегулирования палестино-израильского конфликта, в основе которого лежит принцип взаимного признания двух государств.