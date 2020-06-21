Нынешний чемпионат России по футболу напоминает первенство бани или водокачки, заявил главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

Сегодня матч 23-го тура первенства страны «Краснодар» — «Динамо» был перенесен на 19 июля после обнаружения коронавируса у футболистов московского клуба.

Ранее основной состав «Ростова» ушел на карантин из-за отклонения от нормы в анализах на коронавирус у шестерых футболистов, но их матч с «Сочи» перенесен не был и закончился со счетом 10:1 в пользу сочинцев, игравших против кадетского состава ростовчан.

«Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки», — сказал 51-летний Карпин РИА Новости по телефону.

На вопрос, не выглядит ли несправедливым воскресное решение бюро исполкома РФС по отношению к «Ростову», чей матч не был перенесен из-за несогласия команды из Сочи, Карпин ответил утвердительно.