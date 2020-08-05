«Каролина» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в третьем матче серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышла в четвертьфинал Восточной конференции.

Встреча прошла в Торонто без зрителей и завершилась со счетом 4:1 в пользу «Харрикейнз», в составе которых результативной передачей отметился российский форвард Андрей Свечников.

«Каролина» закрыла серию со счетом 3-0 стала первой командой, которая преодолела предварительный раунд нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. Своего соперника команда узнает по итогам мини-турнира, где принимают участие «Бостон», «Тампа», «Вашингтон» и «Филадельфия».

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🇨🇦: https://t.co/eVCyWTbCNm @Sportsnet pic.twitter.com/WFRgcLuwbk — NHL (@NHL) August 5, 2020

«Рейнджерс», где выступают россияне Артемий Панарин, Павел Бучневич и Игорь Шестеркин, завершил выступления в этом сезоне.

Напомним, что Панарин провел блистательный регулярный чемпионат и стал лучшим игроком клуба из Нью-Йорка, набрав 95 очков. За это он был дважды номинирован на титул самого ценного хоккеиста лиги — «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».

Четвертьфинал Восточной конференции стартует 11 августа в Торонто, серии будут проходить до четырех побед. Встречи в рамках Западной конференции пройдут в Эдмонтоне. Там же состоится финальная серия розыгрыша Кубка Стэнли.