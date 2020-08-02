В Торонто хоккеисты «Каролины» в матче предварительного раунда плей-офф победили «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:2 в первой официальной встрече НХЛ после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

В составе победителей шайбы забросили Джейкоб Слэвин (2′), Себастьян Ахо (27′) и Мартин Нечас (51′). Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей. У «Рейнджерс» отличились Мика Зибанежад (35′) и Марк Стаал (59′). Форвард Артемий Панарин, который номинирован на приз самому ценному игроку сезона, сделал голевой пас.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин пропустил матч из-за проблем со здоровьем, а нападающий команды из Нью-Йорка Павел Бучневич не отметился результативными действиями.

GAME ONE IS OURS pic.twitter.com/fweLpugemk — Carolina Hurricanes (@Canes) August 1, 2020

Следующую игру предварительного раунда плей-офф клубы проведут 3 августа. Серии за выход в Кубок Стэнли проводятся до трех побед.

Напомним, что команды, занявшие первые четыре места в конференциях, разбиты на две группы. Они проведут круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед.

Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной — в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.