«Бостон» одержал волевую победу над «Каролиной» в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросив четыре шайбы в третьем периоде. Встреча в Торонто завершилась со счетом 4:3 в пользу бостонцев, которые повели в серии до четырех побед 3-1.

После двух периодов «Каролина» усилиями Джастина Уильямса (10′) и Джордана Мартинука (33′) вела со счетом 2:0, однако на заключительном игровом отрезке «Бостон» забросил четыре шайбы с разницей в семь минут. Их авторами стали Джейк Дебраск (48′, 55′), Коннор Клифтон (51′) и Брэд Маршанд (52′). Окончательный счет на 59-й минуте установил игрок «Каролины» Теуво Терявяйнен.

«Брюинз» нанесли первые 16 бросков в створ в заключительном периоде, а игроки «Харрикейнз» не могли попасть в рамку до гола Терявяйнена.

Four straight goals to complete the comeback. What a night for the @NHLBruins — owners of a 3-1 series lead. #StanleyCup pic.twitter.com/2iy8pO4TQZ — NHL (@NHL) August 18, 2020

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников пропустил матч из-за повреждения, полученного в третьей игре серии. Он наблюдал за встречей с трибуны с фиксирующим ботинком на правой ноге.

Пятая игра серии состоится 19 августа в Торонто, где из-за пандемии коронавируса проходят все матчи Восточной конференции. Встречи Западной конференции принимает Эдмонтон. Все игры проходят без зрителей.