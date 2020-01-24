СПОРТ

Каролин Возняцки завершила спортивную карьеру

07:39 24/01/2020

Датская теннисистка польского происхождения Каролин Возняцки приняла решение завершить спортивную карьеру после того, как не смогла выйти в 1/8 финала проходящего в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии по теннису, передает агентство Reuters.

Как отмечается, в третьем круге турнира 29-летняя Возняцки уступила теннисистке из Туниса Онс Жабер в трех сетах – 5:7, 6:3, 5:7.

Напомним, Возняцки начала карьеру в 2005 году. Она стала первой теннисисткой из Дании, которая смогла возглавить рейтинг WTA. В ранге первой ракетки мира она провела 71 неделю, 49 из которых – подряд.

Возняцки побеждала в 30 турнирах WTA в одиночном разряде и двух – в парном. В активе спортсменки победа на Australian Open в 2018 году. В 2009-м и 2014 годах она становилась финалисткой Открытого чемпионата США.



